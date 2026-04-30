Anno 117: Pax Romana получила масштабный патч 1.5 - Ubisoft наводит порядок в Римской империи

Обновление для Anno 117: Pax Romana весом 6,5 ГБ вышло 30 апреля 2026 года и, если смотреть честно, выглядит как один из тех «гигантских патчей стабильности», без которых современные стратегии уже не обходятся. Вместо точечных правок Ubisoft выдала полноценную техническую «пересборку» игры — с балансом, интерфейсом и сотнями исправлений.

Список проблем, которые всё ещё встречаются, звучит почти комично для такой масштабной стратегии: корабли внезапно меняют названия при смене провинции, торговые посты продолжают спамить судами даже после уничтожения, а при зуме может пропадать океан или тени зданий. Это тот случай, когда игра буквально «дышит багами», но разработчики хотя бы честно это признают и уже готовят патч 1.5.1.

Самое заметное улучшение — системный ребаланс экономики. Пассивная торговля, которая раньше ломала прогрессию, теперь ослаблена, а ИИ стал беднее и осторожнее. Это, по сути, попытка вернуть стратегическую глубину, а не симулятор бесконечного обогащения. Добавили и систему приоритетов рабочей силы — редкий, но полезный инструмент, который должен снизить эффект «экономического домино», когда один сбой рушит весь город.

Интересно выглядит и переработка контракта сопровождения: теперь игроку нужно реально защищать корабль по пути к границе карты. Это уже ближе к тактическому геймплею, чем к простой «доставке груза», и ощущается как шаг в сторону более живого мира.

При этом патч буквально завален QoL-улучшениями: масштабирование мини-карты, избранные здания, быстрые торговые маршруты, улучшения геймпада и интерфейса. В сумме это не революция, но очень плотная «шлифовка» игры, которая явно родилась из обратной связи сообщества.

Отдельно стоит отметить баланс сложности: появился «легкий» режим влияния событий и увеличены потолки престижа и веры. Это выглядит как попытка сделать игру менее стрессовой для новичков, не ломая при этом хардкорную основу.

В итоге 1.5 — это не про новые горизонты, а про наведение порядка. И, честно говоря, для крупной стратегии это иногда важнее любых дополнений: без стабильной базы даже самый красивый Рим долго не простоит.