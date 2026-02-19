Anno 117: Pax Romana получила патч 1.4 - игра готовится к первому DLC, но игрокам придётся подождать

Студия Ubisoft Mainz выпустила крупное обновление 1.4 для Anno 117: Pax Romana на PC и консолях. Патч подготавливает стратегию к выходу первого косметического дополнения — «The Marvellous Mosaic Pack». Однако сам DLC пока задерживается, тогда как обновление уже доступно для загрузки.

Размер патча заметно отличается в зависимости от платформы: в Steam он весит 5,7 ГБ, на PS5 — 5,65 ГБ, а через Ubisoft Connect превышает 40 ГБ. Больше всего не повезло владельцам Xbox Series X/S — загрузка достигает 77,06 ГБ. Разработчики признали проблему и сообщили, что ищут способы уменьшить объём будущих обновлений. Пока же пользователям советуют полностью переустановить игру.

Содержательно версия 1.4 принесла куда больше, чем просто подготовку к DLC. Исправлены миссии сопровождения и ряд других заданий, устранён баг с чёрным экраном при частом использовании горячих клавиш, а также ошибка автоматического возведения стен вокруг зданий. Существенно сокращены случаи рассинхронизации в мультиплеере.

Кроме того, команда доработала интерфейс, исправила некорректные уведомления и внесла мелкие улучшения геймплея — например, добавила возможность переключения между отрядами и слегка скорректировала баланс.

Напомним, Anno 117 вышла в августе 2025 года и переносит игроков во времена Римской империи, предлагая развивать города и управлять сложными производственными цепочками. Патч 1.4 должен сделать этот процесс заметно стабильнее.