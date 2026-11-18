Ubisoft выпустила обновление 3.0.1 для стратегии Anno 117: Pax Romana. Патч уже доступен на всех платформах. Он сосредоточен на исправлении ошибок, улучшении производительности и балансных изменениях, особенно в регионе Египет.

Среди ключевых изменений — корректировка прибрежных зон трех островов на севере Египта. Им добавили пространство для зданий, требующих гавани, что должно повысить их ценность как торговых узлов. Бонусы амбаров больше не суммируются: теперь применяется эффект только от здания самого высокого уровня в области. Также изменен торговец Херон — он перестал продавать восковые таблички с выкупом по завышенной цене и теперь запрашивает наборы писцов.

Разработчики также сообщили о нескольких известных проблемах. После установки патча в игре не отображаются напольные плиты, стеновые системы и декор Oasis Overgrowth из Зала славы. Кроме того, из-за незаконченной функции в патч попала возможность ставить некоторые орнаменты в гавани, из-за чего они выглядят сломанными. Игроков попросили не размещать декор в портовой зоне до выхода полноценного обновления. Также есть проблемы с включенной генерацией кадров DLSS: возможны падения FPS и визуальные искажения.

В патче исправлено множество ошибок. Устранены сильные просадки кадров на PS5 при просмотре больших поселений, исправлены вылеты из-за нехватки памяти на консолях и сбои на видеокартах Intel Arc. Проведена оптимизация нагрузки на процессор в больших сохранениях, исправлена утечка памяти и баг с лимитом пешеходов. Также починены зависания при смене масштаба интерфейса, проблемы с торговлей у соперников, некорректные эффекты специалистов и множество других ошибок, включая работу достижений и квестов в Египте.