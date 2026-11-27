Разработчики Anno 117: Pax Romana рассказали о планах по дальнейшему исправлению игры. Следующее обновление запланировано на 10 декабря и должно устранить несколько проблем, оставшихся после выхода версии 3.0.1. Среди приоритетных задач — постоянные вылеты на PlayStation 5, ошибки с шейдерами на PC и некорректная работа некоторых игровых систем.

Предыдущее обновление, выпущенное на прошлой неделе, содержало множество исправлений и изменений, однако вместе с ними в игре появились новые недочёты. Разработчики признали свою ошибку и извинились перед сообществом за доставленные неудобства. Часть проблем удалось устранить ещё в прошлую пятницу с помощью отдельного исправления, которое выпустили на всех платформах.

В частности, команда исправила ошибку с невидимыми декоративными объектами, а также вернула возможность строить украшения в зоне гавани. Впрочем, список оставшихся задач оказался заметно шире.

В обновлении от 10 декабря разработчики планируют исправить работу дополнительных специалистов, включая проблему с золотом в Aegyptus. Отдельное внимание уделят стабильности версии для PlayStation 5, где игроки сталкиваются с регулярными вылетами. На PC команда займётся проблемами с отображением шейдеров, появившимися после установки патча 3.0.1.

Ещё одна важная задача связана с поведением и прогрессом компьютерных соперников. В частности, разработчики намерены разобраться с проблемами, затрагивающими Децима. Пока Ubisoft не раскрывает подробностей каждого исправления и обещает дополнительно информировать игроков о ходе подготовки обновления.

Помимо патча, 10 декабря состоится традиционный новогодний прямой эфир по Anno 117: Pax Romana. Команда подведёт итоги уходящего года и поделится первыми планами на 2027-й. Таким образом, трансляция станет не только возможностью узнать о дальнейшей поддержке стратегии, но и заглянуть в будущее серии.

Похоже, декабрь для разработчиков Anno 117: Pax Romana пройдёт под знаком технической доработки игры. Особенно важным обновление может оказаться для владельцев PS5 и пользователей PC, столкнувшихся с проблемами после предыдущего патча.