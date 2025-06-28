Anno 117: Pax Romana получит полномасштабные наземные сражения - разработчики показали осаду города

Разработчики Anno 117: Pax Romana наконец продемонстрировали, как будут выглядеть полномасштабные наземные сражения — долгожданное нововведение в серии. До этого момента игрокам показывали лишь краткие эпизоды боёв, но теперь в рамках трансляции на официальном Twitch-канале команда Ubisoft поделилась полноценным геймплеем.

Полуторачасовой стрим был посвящён военным механикам, и его кульминацией стала масштабная осада города Лацио. В сражении участвовали десятки отрядов, управляемых ИИ, рассредоточенных по всей карте. Это позволило оценить, насколько масштабными могут быть конфликты в новой части. Всё выглядит эффектно и органично вписано в привычный стратегический геймплей Anno.

Особое внимание разработчики уделили системе набора войск. Она основана на строительстве трёх типов зданий, необходимых для формирования разных юнитов. Также была подробно раскрыта логистика: игроку предстоит следить за снабжением армии, ведь любая военная кампания — это удар по экономике. Кроме того, подтверждены функции автоматического боя и активной паузы, позволяющие гибко настраивать ритм сражений.

Anno 117: Pax Romana выходит 13 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра обещает стать не только новой вехой для поклонников исторических стратегий, но и полноценным шагом вперёд в развитии франшизы.