Anno 117: Pax Romana получит "Зал славы", где будут доступны различные косметические предметы

Разработчики стратегии Anno 117: Pax Romana объяснили работу так называемого «Зала славы», в котором отображаются решения из предыдущих частей серии Anno. Этот зал станет местом, где игрок сможет получить различные косметические предметы и другие атрибуты, чтобы разнообразить свою игру. На выбор будут представлены, в частности, орнаменты, скины для кораблей и логотипы. Похожую роль играла Большая галерея в Anno 1800 — в этом случае золотые билеты обменивались на дополнительное убранство.

В Anno 117 валютой будут очки славы. Их можно получить, зарабатывая достижения, называемые в игре «признанием». За каждую выполненную задачу или достигнутую цель будет выдаваться определенное количество очков славы — к примеру, за строительство впечатляющих зданий или победы в войнах.

Разработчики приготовили для игроков множество возможностей заработать очки: в игре будут представлены аналоги достижений, созданных для конкретной платформы, а также множество других миссий, приносящих «славу». Задачи будут разделены на 9 более мелких испытаний — выполнив все из них, игрок получит бонус, подробности о котором разработчики пока не раскрывают. Сам "Зал славы" будет разделен на две категории: Лацио и Альбион. Они, в свою очередь, разделены на папки, содержащие тематические элементы.

Более того, за очки можно будет также ускорить начальную фазу игры, что должно заинтересовать в первую очередь тех, кто играет в Anno 1800 повторно и вынужден использовать моды и т. д.

Напомним, что Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.