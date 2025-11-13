Anno 117: Pax Romana - Рим строится! Новая стратегия Ubisoft покорила игроков в Steam

Свежая градостроительная стратегия Anno 117: Pax Romana от Ubisoft вышла на PC, PS5 и Xbox Series и уже завоевала признание аудитории. В Steam у игры сформировался рейтинг «в основном положительные» на основе более 300 обзоров, а 72% пользователей рекомендуют проект к покупке.

На пике запуск собрал более 20 000 одновременных игроков, что стало вторым лучшим результатом для серии Anno в Steam — выше только рекорд Anno 1800 с 25 тысячами пользователей. Стоит отметить, что цифра продолжает расти и уже к вечеру количество игроков может стать еще больше.

Игроки называют Anno 117 одной из лучших частей франшизы, хваля атмосферу Древнего Рима, продуманную экономику и визуальное великолепие. Однако не обошлось и без ложки дёгтя: некоторые пользователи жалуются на необходимость запуска через Ubisoft Connect, а также на технические проблемы — нестабильный фреймрейт и вылеты.