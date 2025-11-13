Anno 117: Pax Romana - Рим строится! Новая стратегия Ubisoft покорила игроков в Steam

Свежая градостроительная стратегия Anno 117: Pax Romana от Ubisoft вышла на PC, PS5 и Xbox Series и уже завоевала признание аудитории. В Steam у игры сформировался рейтинг «в основном положительные» на основе более 300 обзоров, а 72% пользователей рекомендуют проект к покупке.
На пике запуск собрал более 20 000 одновременных игроков, что стало вторым лучшим результатом для серии Anno в Steam — выше только рекорд Anno 1800 с 25 тысячами пользователей. Стоит отметить, что цифра продолжает расти и уже к вечеру количество игроков может стать еще больше.
Игроки называют Anno 117 одной из лучших частей франшизы, хваля атмосферу Древнего Рима, продуманную экономику и визуальное великолепие. Однако не обошлось и без ложки дёгтя: некоторые пользователи жалуются на необходимость запуска через Ubisoft Connect, а также на технические проблемы — нестабильный фреймрейт и вылеты.
Этот шлак давно умер, копируют одно и тоже нубасы
Всем бы игровым студиям копировать так, как это делают разрабы Анно )
А какие градостроительные не умерли? Жанр скатился в сосалко-мобилки. Никакого социального моделирования. Ткнул домик, ткнул рынок, подвел воду, людишки счастливы. И так 25 уровней, зато красива пипец.
Покорила? 72% это почти "смешанные". Такой себе старт для хита, но может баги и всё такое. Починят еще.
ну вот по скидке и куплю. когда придет время.
сейчас такие релизы, на них никакой надежды нет, баги, глюки... ждать тонны патчей.
не сильно она отличается от 1800, чтобы вот так с ходу платить фулл прайс чисто на веру Убейсофт
Ну там дороги очень многое меняют. А так да, обычное Анно.
Покорила игроков НЕоптимизированое чудо.