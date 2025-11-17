Anno 117: Pax Romana - самый большой успех в истории серии в Steam

Anno — одна из лучших серий стратегических игр на рынке, способная по-настоящему выдержать вес жанра и добавить свой уникальный штрих, сделав ещё один важный шаг к эволюции.

Хотя, конечно, так бывает не всегда. Anno 1800 была выдающейся — технически блестящей, геймплейно безупречной и настолько насыщенной, что в неё можно было играть сотни часов. А что же Anno 117: Pax Romana? Недавно дебютировавшую игру Ubisoft можно смело считать фантастическим коммерческим успехом, поскольку на пике игра привлекла больше игроков только в Steam, чем все предыдущие части вместе взятые.

К сожалению, разработчики не смогли реализовать контент, и текущий рейтинг в Steam составляет всего 67%, при этом многие игроки жалуются на то, что сюжетная кампания буквально обрывается на середине. Это может предвещать обновления сюжета или платные DLC с концовкой.