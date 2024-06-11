Anno 117: Pax Romana стремится стать самым масштабным и детализированным симулятором Древнего Рима

В рамках Ubisoft Forward 2024 было анонсировано долгожданное продолжение знаменитой серии градостроительных симуляторов Anno. Впервые за долгое время разработчики отказались от сеттинга будущего и предлагают окунуться в мир древних эпох с Anno 117: Pax Romana. Проект объединит лучшие решения из прошлых частей франшизы с новой формулой, обещающей предоставить игрокам самый детализированный Древний Рим.

В Anno 117: Pax Romana игрокам предстоит взять на себя роль правителя Рима, который должен будет создать великую империю и определять её судьбу через экономическое верховенство или доминирование силой. Как отмечает Ubisoft, команда разработчиков стремится создать самый детализированный и масштабный симулятор той эпохи. Это будет по-настоящему большая игра не только в рамках серии Anno, но и для всего жанра.

При этом игра не собирается отходить от установленных канонов серии. В Anno 117: Pax Romana акцент будет сделан на строительстве и различных тонкостях управления, а не на разрушении. В роли правителя вы сможете обустроить провинцию в Лациуме или кельтскую землю Альбион по своему усмотрению, управляя всем — от акведуков до морских сражений в вашем Колизее. Будете ли вы распространять римскую культуру или перенимать кельтские традиции — решать вам.

Anno 117: Pax Romana запланирована к релизу в 2025 году для ПК и консолей.