Anno 117: Pax Romana стремится стать самым масштабным и детализированным симулятором Древнего Рима

В рамках Ubisoft Forward 2024 было анонсировано долгожданное продолжение знаменитой серии градостроительных симуляторов Anno. Впервые за долгое время разработчики отказались от сеттинга будущего и предлагают окунуться в мир древних эпох с Anno 117: Pax Romana. Проект объединит лучшие решения из прошлых частей франшизы с новой формулой, обещающей предоставить игрокам самый детализированный Древний Рим.
В Anno 117: Pax Romana игрокам предстоит взять на себя роль правителя Рима, который должен будет создать великую империю и определять её судьбу через экономическое верховенство или доминирование силой. Как отмечает Ubisoft, команда разработчиков стремится создать самый детализированный и масштабный симулятор той эпохи. Это будет по-настоящему большая игра не только в рамках серии Anno, но и для всего жанра.
При этом игра не собирается отходить от установленных канонов серии. В Anno 117: Pax Romana акцент будет сделан на строительстве и различных тонкостях управления, а не на разрушении. В роли правителя вы сможете обустроить провинцию в Лациуме или кельтскую землю Альбион по своему усмотрению, управляя всем — от акведуков до морских сражений в вашем Колизее. Будете ли вы распространять римскую культуру или перенимать кельтские традиции — решать вам.
Anno 117: Pax Romana запланирована к релизу в 2025 году для ПК и консолей.
''обещающей предоставить игрокам самый детализированный Древний Рим.''
Ну раз уж 'всё как было' - тогда нужно втыкать бордели (на любой извращённый вкус), уличные отхожие места с одной губкой на палке на всех, пиршественные залы с блевательными стоками у лежанок, уличный секс у каждого поворота и обоссанные улицы с выливанием из окон нечистот на тротуары. А то храмы да дворцы....
акведуки общественные бани туалеты... заседания сената, полит интриги , заказы семей сенаторов... не?