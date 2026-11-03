Anno 117: Pax Romana уже скоро получит крупный патч 3.0 - пересмотрен баланс и добавлены удобные инструменты

5 ноября Anno 117: Pax Romana получит обновление 3.0, которое выйдет одновременно с дополнением Dawn of the Delta. Патч затронет множество аспектов игры: от строительства и статистики до баланса экономики, производственных цепочек и поведения противников. Разработчики также исправят многочисленные ошибки, улучшат производительность и внесут изменения в интерфейс.

Одним из главных нововведений станет система шаблонов. Игроки смогут сохранять понравившиеся планировки жилых кварталов и производственных зон, присваивать им названия и распределять по папкам. На ПК появится возможность делиться такими заготовками с другими пользователями. Это должно заметно упростить повторное использование удачных схем и избавить от необходимости каждый раз вручную выстраивать целые районы.

Расширится и экран статистики. Во вкладке «Склад» появится подробная информация о запасах товаров, активных и пассивных торговых операциях, а также изменениях количества ресурсов. Другая новая вкладка будет посвящена предметам и специалистам: она позволит просматривать уже найденных персонажей, узнавать о неизвестных и выяснять, где их можно получить. Кроме того, задания теперь разрешается скрывать из журнала, не удаляя их окончательно: при необходимости к ним можно вернуться через книгу заданий.

Изменения затронут и экономическую модель. В новых сохранениях по умолчанию будет использоваться обычный уровень сложности, а потребление товаров увеличится. Чтобы компенсировать более тяжёлый старт, разработчики повысят начальный капитал. При этом лёгкий и очень сложный режимы останутся доступны. Пересмотрены и расходы на фестивали: в поздней стадии игры их максимальная стоимость снизится с 50 000 до 25 000 монет, а необходимые для проведения праздников товары будут учитываться с поправкой на их цену.

Баланс затронет и отдельные производственные цепочки. Мельницы Лациума станут работать быстрее: время изготовления продукции сократится с 30 до 20 секунд, а внутренние запасы зерна и муки увеличатся. Взамен вырастут расходы на содержание и потребность в рабочей силе. Также ослабят двух специалистов, усиливающих запасы воды в акведуках: бонус Аквилы Дульцис уменьшится с 200% до 100%, а Дуктуариуса — с 50% до 25%. Все святилища получат одинаковый радиус действия в 22 клетки, что должно облегчить планирование застройки.

Отдельное внимание уделили техническому состоянию игры. Разработчики обещают улучшить производительность на компьютерах, соответствующих рекомендуемым системным требованиям: камера должна реже вызывать просадки частоты кадров и задержки при перемещении над крупными городами. Оптимизировано использование памяти, исправлены проблемы с дорогами, меню наград и достижений, а также ряд ошибок, приводивших к вылетам. На консолях ограничение автосохранений теперь будет работать корректно, поэтому игрокам больше не придётся вручную удалять старые файлы, чтобы освободить место.

Список исправлений также охватывает кооператив, торговые маршруты, задания, дипломатию, визуальные эффекты и звук. В частности, разработчики исправили рассинхронизацию в сетевых сессиях, проблемы с движением кораблей по торговым маршрутам и ошибки, из-за которых некоторые задания могли зацикливаться или не завершаться. На PS5 и Xbox Series X|S после обновления уменьшится общий размер установленной игры, хотя сама загрузка патча окажется крупнее.

Обновление 3.0 станет не просто техническим обслуживанием Anno 117: Pax Romana. Новые шаблоны и вкладки статистики призваны облегчить управление разрастающимися поселениями, а изменения экономики и производства должны сделать развитие городов более сбалансированным.