Anno 117 позволит выбирать между египетскими традициями и романизацией - на экономику повлияют даже разливы Нила

Разработчики Anno 117: Pax Romana раскрыли новые подробности дополнения «Dawn of the Delta», которое добавит в стратегию провинцию Aegyptus. Игрокам предстоит не только развивать экономику в условиях разливов Нила, но и решать, по какому пути пойдёт местное население: сохранит египетские традиции или постепенно перейдёт к греко-римской культуре. Дополнение выйдет 5 ноября.

В египетской ветке жители сначала становятся гончарами, а затем могут перейти на третий уровень — певиц, жриц, олицетворяющих местную культуру. Их потребности выходят далеко за рамки еды и напитков: потребуются чай из голубого лотоса, ароматические масла и музыкальные инструменты. Для развития поселений понадобятся аптеки, храмы, святилища, скальные гробницы и обсерватории. Последние принесут бонусы к вере и знаниям.

Альтернативный путь ведёт к романизации населения. Молотильщики превращаются в писцов — образованных администраторов, которым нужны хлеб, сыр, мыло, оливковое масло и наборы для письма. На третьем уровне их сменяют гимназиархи, представители состоятельной элиты. Они предпочитают редкие деликатесы, драгоценности и молоко для ванн. Взамен город получит доступ к типично римским общественным зданиям, включая театры, бани и библиотеки.

Разработчики также показали несколько производственных цепочек. Например, для талисманов понадобятся местная глина, медь и песок, наборы для письма будут изготавливать из папируса и минеральных пигментов, а для систрумов потребуется бронза и бусины. При этом Aegyptus предложит альтернативные способы производства привычных товаров, позволяя выбирать, где выгоднее выпекать хлеб, варить пиво или производить мыло.

Одной из главных особенностей провинции станут сезонные разливы Нила. Во время наводнений производительность зданий в поймах снизится на 75%, зато в сезон сбора урожая производственные постройки в этих районах будут получать прибавку в одну тонну продукции за цикл. Смягчить последствия помогут зернохранилища: каждое добавляет 100 тонн складских мест для сельскохозяйственных товаров, а также повышает производительность ферм в своём радиусе на 15% и увеличивает население на единицу. Однако переполнение складов грозит нашествием крыс, способным ухудшить здоровье острова.

Другой способ повысить урожайность — развивать ирригацию. Каналы, питаемые водой из специальных бассейнов, превращают засушливые территории в пригодные для сельского хозяйства земли. Позже игроки смогут использовать акведуки, нории и цистерны, совмещая снабжение водой с развитием городской инфраструктуры.

В дополнении появятся и новые военные возможности: дромедарии, эффективные против вражеской кавалерии, и элитные куматические лучники с увеличенной дальностью и точностью стрельбы. Египетские корабли тоже получат свою нишу: они быстрее и лучше подходят для мелководья дельты, тогда как тяжёлые римские суда эффективнее в открытом море. Разработчики рекомендуют использовать местные корабли для речных перевозок, а затем перегружать товары на более крупные суда.

Следующий дневник разработчиков выйдет 29 октября. В нём обещают рассказать о новых божествах, персонажах и сюжете дополнения, а также подробнее показать пирамиды.