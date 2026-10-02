ARTIFACT обновил гипервизор-взломы для Total War: Warhammer 3, Anno 117: Pax Romana и Jurassic World Evolution 3

Взломщик ARTIFACT сегодня выпустил новые обновления для гипервизор-взломов игр с защитой Denuvo.
В этот раз ARTIFACT обновил существующие гипервизор-взломы для Anno 117: Pax Romana (крупное обновление v2.1), Jurassic World Evolution 3 (v1.5.2) и Total War: Warhammer 3 (v9.0.2 с новым DLC). Кроме того, взломщик повторно обновил Two Point Museum (v12.0.243206).
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
Надеюсь, и его посадят. Войсес уже всё, как только Денуво иск подала, взломы кончились, а как кричал: «Да я крутой, всё норм, не страшно», ахахахах. Как же жалко выглядит. Ну, нищим можно только пособолезновать, хотя всё-таки нет, они сами в этом виноваты, а людям с деньгами нет смысла париться, они игру покупают и кайфуют.
Гипервизор купает Денувку!
Эта шарашкина конторка оказывается и в России продаёт свой хлам. Тоже какую-то недозащиту для ТВ и ещё чего то.
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