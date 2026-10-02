ARTIFACT обновил гипервизор-взломы для Total War: Warhammer 3, Anno 117: Pax Romana и Jurassic World Evolution 3

Взломщик ARTIFACT сегодня выпустил новые обновления для гипервизор-взломов игр с защитой Denuvo.

В этот раз ARTIFACT обновил существующие гипервизор-взломы для Anno 117: Pax Romana (крупное обновление v2.1), Jurassic World Evolution 3 (v1.5.2) и Total War: Warhammer 3 (v9.0.2 с новым DLC). Кроме того, взломщик повторно обновил Two Point Museum (v12.0.243206).

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: