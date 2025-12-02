Авторы Anno 117: Pax Romana раскрыли детали предстоящего крупного обновления 1.3

Разработчики Anno 117: Pax Romana из студии Ubisoft Mainz готовят для игроков патч 1.3, который выйдет в середине декабря и внесёт серьёзные исправления и улучшения в игру.

Обновление коснётся множества аспектов — от производительности до многопользовательской синхронизации. Среди основных изменений: устранение причин сбоев, исправление десинхронизации и проблем с подключением, оптимизация работы при большом количестве кораблей и юнитов, исправления задержек при фестивалях и потреблении ресурсов.

Особое внимание уделено кроссплатформенной игре. После временной приостановки между ПК и PlayStation 5 она вновь доступна. Для Xbox Series X|S поддержка будет восстановлена одновременно с патчем 1.3.