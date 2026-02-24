ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Anno 117: Pax Romana 13.11.2025
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.5 130 оценок

Авторы Anno 117: Pax Romana раскрыли планы DLC в трейлере с живыми актёрами

butcher69 butcher69

Разработчики Anno 117: Pax Romana представили необычный трейлер с живыми актёрами, в котором намекнули на содержание трёх будущих дополнений из набора Year 1 Pass. В ролике трое римлян в таверне обсуждают слухи о новом наместнике, а детали грядущего контента подаются через их разговоры. Особый юмор создаёт то, что источниками «сплетен» выступают реальные пользователи Reddit.

Первое крупное DLC — «Пророчества пепла» — выйдет уже в апреле и добавит остров с действующим вулканом. Игрокам предстоит умилостивить Вулкана, чтобы сделать земли пригодными для жизни. В августе появится дополнение «Ипподром», позволяющее строить арену для гонок на колесницах и повышать престиж поселения. Завершит цикл «Заря Великой дельты», переносящая действие в Египет с новыми божествами, классами жителей и уникальными войсками.

Напомним, игра вышла в ноябре 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и получила в целом положительные отзывы.

2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий