Авторы Anno 117: Pax Romana раскрыли планы DLC в трейлере с живыми актёрами

Разработчики Anno 117: Pax Romana представили необычный трейлер с живыми актёрами, в котором намекнули на содержание трёх будущих дополнений из набора Year 1 Pass. В ролике трое римлян в таверне обсуждают слухи о новом наместнике, а детали грядущего контента подаются через их разговоры. Особый юмор создаёт то, что источниками «сплетен» выступают реальные пользователи Reddit.

Первое крупное DLC — «Пророчества пепла» — выйдет уже в апреле и добавит остров с действующим вулканом. Игрокам предстоит умилостивить Вулкана, чтобы сделать земли пригодными для жизни. В августе появится дополнение «Ипподром», позволяющее строить арену для гонок на колесницах и повышать престиж поселения. Завершит цикл «Заря Великой дельты», переносящая действие в Египет с новыми божествами, классами жителей и уникальными войсками.

Напомним, игра вышла в ноябре 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и получила в целом положительные отзывы.