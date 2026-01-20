Авторы Anno 117: Pax Romana раскрыли планы на ближайшие месяцы

Разработчики Anno 117: Pax Romana поздравили сообщество с наступившим 2026 годом и поделились ближайшими планами по обновлениям и контенту. Уже 29 января выйдет патч 1.3.2, который исправит ошибки и внесёт изменения в баланс игры. Полный список изменений будет опубликован в день релиза.

Во второй половине февраля команда планирует выпустить ещё больше контента и доработок. Дополнительно разработчики подготовили серию DevBlogs, которые раскроют детали работы команд по музыке, звуку, интерфейсу и арту, ранее представленные в декабрьском стриме.

В будущем планируется больше информации о планах на 2026 год, а также о новых DLC. Всё это будет сопровождаться специальными прямыми трансляциями на Twitch, где игроки смогут увидеть работу команд и новые фичи в действии.

Отдельно команда Anno 117 рассказала о проблеме с праздничным снегом: на ПК его пришлось отключить 25 декабря, так как интенсивность эффекта оказалась выше запланированной. На консолях изменить это не удалось, за что разработчики приносят извинения игрокам PlayStation и Xbox. Тема снега будет пересмотрена к следующему праздничному сезону, чтобы обеспечить более комфортный опыт.