Авторы Anno 117: Pax Romana заверили, что у игры есть перевод на русский язык

Ubisoft раскрыла главную тайну восьмой части знаменитой градостроительной серии — Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября 2025 года.

Одновременно с анонсом даты выхода стартовали предзаказы. Изначально в списке поддерживаемых языков не оказалось русского, однако студия оперативно заверила, что локализация (текстовая) будет добавлена. Помимо русского, игра предложит текстовую поддержку на польском, португальском, китайском, корейском, японском и других языках. Полную озвучку получат только английская, французская и немецкая версии.

Anno 117 предложит как одиночную кампанию, так и многопользовательские режимы — как кооператив, так и соревновательный онлайн. Несмотря на верность традиционной формуле серии, игра принесёт значимые изменения в механике и сеттинге — игрокам предстоит строить процветающие города в эпоху расцвета Римской империи.

Anno 117: Pax Romana выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.