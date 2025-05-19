Будни губернатора Римской империи: Ubisoft представила большой геймплейный трейлер Anno 117: Pax Romana

Ubisoft и студия Ubisoft Mainz представили шестиминутный геймплейный трейлер Anno 117: Pax Romana — новой части знаменитой градостроительной серии. На этот раз игрокам предстоит примерить на себя роль губернатора Римской империи.

«Впервые в истории Anno вы сами станете персонажем, — рассказывают разработчики. — Как назначенный губернатор, вы увидите Рим с новой стороны: от масштабных зрелищ вроде морских битв в амфитеатрах до туманных болот Альбиона».

Также 21 мая в 18:00 по московскому времени пройдёт прямая трансляция из студии с участием команды проекта. Разработчики обещают поделиться новыми подробностями, а посмотреть эфир можно будет на официальном канале Ubisoft на Twitch.

Anno 117: Pax Romana выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также в магазинах Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store и облачном сервисе Luna.