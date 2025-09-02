Демо Anno 117: Pax Romana открывает первые шаги к величию Римской империи

Ubisoft выпустила демо-версию Anno 117: Pax Romana, позволяющую игрокам познакомиться с ранними этапами будущего градостроительного симулятора. Демо доступно в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect только на ПК и весит более 93 ГБ.

Главная особенность демо — игровые сессии ограничены одним часом. Однако число запусков неограниченно, так что игроки смогут исследовать механику проекта столько раз, сколько захотят. Игроки получат доступ к начальному отрезку кампании с первыми двумя уровнями населения в Лацио и Альбионе в режиме «Песочница». Можно осваивать новые острова, проводить исследования и возводить здания, доступные на ранних этапах. При этом доступен лишь ограниченный набор предметов для виллы и кораблей. Взаимодействие с NPC присутствует, но объявлять войны пока нельзя.

Демо работает с фиксированными настройками — изменить уровень сложности или выбирать NPC не получится. Однако есть возможность выбрать провинцию для старта. Сохранения не переносятся в полную версию.

Многопользовательский режим в демо отсутствует, но в релизной версии будут как кооператив, так и PvP-сражения.

Ubisoft также раскрыла системные требования. Для минимальных настроек потребуется процессор уровня i7-7700 или Ryzen 5 1600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GTX 1660 или RX-5600 XT. Для рекомендуемых — i5-11600K или Ryzen 5 5600X, 16 ГБ ОЗУ и современные видеокарты RTX 4070 Ti Super либо RX-7900 XT. В обоих случаях обязательным остается SSD-накопитель и поддержка DirectX 12.

Полный выход Anno 117: Pax Romana состоится 13 ноября 2025 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра предложит многопользовательские режимы, богатую настройку и масштабное градостроительство в духе величия Римской империи.