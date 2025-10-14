Доступ к демоверсии Anno 117: Pax Romana будет закрыт 20 октября

Ubisoft напоминина, что время для тестирования пробной версии градостроительной стратегии в реальном времени Anno 117: Pax Romana постепенно подходит к концу – в демоверсию, которая вызвала большую волну критики, можно будет поиграть до 20 октября, есть до окончания начавшегося вчера Steam Next Fest.
Ранее Ubisoft заявляла, что доступ к демоверсии стратегии будет закрыт 16 сентября, но в итоге французский издатель передумал и решил продлить ее до дальнейшего уведомления. Новая дата закрытия была названа только вчера.
Релиз полной версии Anno 117: Pax Romana состоится 13 ноября 2025 года на PC, PS5 и XSX/S с поддержкой русских субтитров.
графон почти как у меня 🤣
только чуть разрешение прибавить и почти не отличить
то есть еслиб не критиковали, то доступ так и остался открытым?)