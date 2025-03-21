Модульная система строительства кораблей в Anno 117: Pax Romana получит глубокую кастомизацию

Ранее разработчики подтвердили, что в игру Anno 117: Pax Romana будут добавлены совершенно новые механики, такие как диагональные дороги и здания. Теперь рассказали о торговых судах, которые присутствуют в серии с момента ее создания в 1998 году. Основываясь на системе предметов из Anno 1800, следующая часть позволит игрокам строить корабли для определенных целей, используя индивидуальные детали.

Идея внедрения модульных кораблей в Anno существовала уже давно. С римским сеттингом у нас появилась идеальная возможность для этого, так как он очень точно отражает то, как сами римляне строили свои корабли. В Anno 1800 мы получили хороший опыт с элементами корабля и хотели развить возможность настройки ваших судов в соответствии с конкретными задачами, а также отразить ваш выбор в визуальном оформлении кораблей. — дизайнер Anno 117, Маркус

Верфь в Anno 117 предложит три размера римских кораблей для постройки: пентеконтер (2 слота для модификации), трирема (3 слота для модификации) и квинквирема (4 слота для модификации).

Перед началом строительства игроки могут использовать следующие модули для заполнения доступных слотов, если у них есть необходимые ресурсы и они соблюдают ограничения баланса:

Мачта : увеличивает скорость при плавании по ветру на большие расстояния, позволяет достичь более высокой максимальной скорости и ускоряет плавание между регионами.

: увеличивает скорость при плавании по ветру на большие расстояния, позволяет достичь более высокой максимальной скорости и ускоряет плавание между регионами. Ряды : увеличивает скорость, позволяет достичь более высокой минимальной скорости и ускорения, уменьшает радиус поворота; идеально для коротких дистанций и боя.

: увеличивает скорость, позволяет достичь более высокой минимальной скорости и ускорения, уменьшает радиус поворота; идеально для коротких дистанций и боя. Усиленный корпус : увеличивает прочность.

: увеличивает прочность. Башня лучников : стреляет множеством маленьких стрел во всех направлениях на близком расстоянии.

: стреляет множеством маленьких стрел во всех направлениях на близком расстоянии. Скорпион : стреляет высокоточными копьями и наносит большой урон на средней дистанции, только по бокам.

: стреляет высокоточными копьями и наносит большой урон на средней дистанции, только по бокам. Онагр: стреляет камнями на большой дальности и наносит наибольший урон, но с низкой точностью и направлен вперед.

Стоимость строительства и обслуживания кораблей меняется в зависимости от установленных модулей. Например, ряды будут более трудоемкими, чем паруса, — это значит, что они потребуют больше рабочей силы. То же самое касается башни лучников по сравнению с онагром, так как здесь задействовано больше солдат — Ubisoft

Как и ожидалось, использование доступных слотов уменьшит количество груза, которое может перевозить корабль, но даже на полностью укомплектованном судне всегда будет оставаться некоторое пространство для материалов. Планы строительства судов, которые создают игроки, можно сохранять для будущего использования на верфях.

Выход Anno 117: Pax Romana запланирован на 2025 год в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Регистрация на бета-тестирование уже открыта на всех платформах.