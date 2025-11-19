Несмотря на смешанные отзывы, Anno 117: Pax Romana установила рекорд продаж в серии

Новая часть легендарной серии градостроительных стратегий стартовала куда успешнее, чем можно было ожидать после волны критики. Вышедшая 12 ноября Anno 117: Pax Romana получила статус «Смешанные» в Steam и оказалась в центре споров вокруг использования ассетов, созданных ИИ. Однако Ubisoft уверяет: продажи говорят сами за себя.

По данным издателя, Anno 117 стала «самым быстро продаваемым тайтлом за 25-летнюю историю франшизы». Более того, игра побила рекорд и по оценкам: средний балл 85 на Metacritic и 94% «Рекомендовано» на OpenCritic позволили назвать её «самой высоко оценённой частью серии». Обзор PC Gamer поставил игре 80 баллов — тоже весьма солидный результат.

При этом отзывы игроков куда менее благосклонны. В Steam пользователи жалуются на баги, укороченную кампанию, проблемы кооператива и — громче всего — на контент, созданный ИИ. Anno 117 стала первой игрой Ubisoft со специальным предупреждением о подобном контенте. Несмотря на уверения разработчиков, что итоговый продукт отражает работу художников, игроки уже нашли типичные для ИИ ошибки: странные руки, отсутствующие головы и иные искажения. Некоторые из этих ассетов, по данным Kotaku, Ubisoft уже начала заменять.

Тем не менее, волнения, похоже, не мешают росту интереса. Компания отмечает «беспрецедентное число игроков», а статистика SteamDB фиксирует пик в более чем 50 тысяч одновременных пользователей — вдвое выше, чем у Anno 1800 на старте. Anno 117 стартовала спорно, но явно не незаметно.