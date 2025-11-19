Несмотря на смешанные отзывы, Anno 117: Pax Romana установила рекорд продаж в серии

Новая часть легендарной серии градостроительных стратегий стартовала куда успешнее, чем можно было ожидать после волны критики. Вышедшая 12 ноября Anno 117: Pax Romana получила статус «Смешанные» в Steam и оказалась в центре споров вокруг использования ассетов, созданных ИИ. Однако Ubisoft уверяет: продажи говорят сами за себя.
По данным издателя, Anno 117 стала «самым быстро продаваемым тайтлом за 25-летнюю историю франшизы». Более того, игра побила рекорд и по оценкам: средний балл 85 на Metacritic и 94% «Рекомендовано» на OpenCritic позволили назвать её «самой высоко оценённой частью серии». Обзор PC Gamer поставил игре 80 баллов — тоже весьма солидный результат.
При этом отзывы игроков куда менее благосклонны. В Steam пользователи жалуются на баги, укороченную кампанию, проблемы кооператива и — громче всего — на контент, созданный ИИ. Anno 117 стала первой игрой Ubisoft со специальным предупреждением о подобном контенте. Несмотря на уверения разработчиков, что итоговый продукт отражает работу художников, игроки уже нашли типичные для ИИ ошибки: странные руки, отсутствующие головы и иные искажения. Некоторые из этих ассетов, по данным Kotaku, Ubisoft уже начала заменять.
Тем не менее, волнения, похоже, не мешают росту интереса. Компания отмечает «беспрецедентное число игроков», а статистика SteamDB фиксирует пик в более чем 50 тысяч одновременных пользователей — вдвое выше, чем у Anno 1800 на старте. Anno 117 стартовала спорно, но явно не незаметно.
Не покупайте пока эту игру товарищи, не повторяйте ошибок. По факту это огрызок от игры и надо ждать все DLC, на которые её распилили разработчики.
Покупайте как же)) ждём новинку в нашем любимом онлайн магазине))
только ждать придется сначала года 3 пока выйдут все DLC, а потом ждать скидок адекватных, чтобы все это хозяйство прикупить )))
на самом деле типичная АННО, огрызком назвать не могу, со своими особенностями и переработанным интерфейсом и экономическими приколюхами.
Потому что РИМ)) Каждый уважающий себя парень видя что-то связанное с Римом желает это. Только за счёт этого продажи