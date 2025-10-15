Новый трейлер Anno 117: Pax Romana раскрывает секреты строительства Колизея

Anno 117: Pax Romana получила новый трейлер, рассказывающий о Колизее, включая условия его строительства, его значение и преимущества, а также о многочисленных функциях, которые Колизей может выполнять в богатом историческом мире игры.

Игра предлагает игрокам глубокий стратегический симулятор, сочетающий в себе управление ресурсами, городское планирование и строительство знаменитых достопримечательностей для укрепления могущества и культуры Римской империи.

Релиз Anno 117: Pax Romana запланирован на 13 ноября 2025 года на консолях и ПК.