Новый трейлер Anno 117: Pax Romana знакомит с геймплеем на туманном Альбионе

На Future Games Show в рамках Gamescom 2025 Ubisoft представила свежий геймплейный трейлер Anno 117: Pax Romana — новой главы знаменитой серии стратегий. Игра отправит нас в эпоху расцвета Римской империи и предложит примерить тогу губернатора, отвечающего сразу за два региона: Лациум и Альбион.

Если Лациум — это сердце империи с привычным величием и порядком, то Альбион в ролике предстал суровым и диким краем. Здесь игрокам предстоит строить поселения, укреплять власть Рима, расширять торговые пути и заключать союзы с местными племенами. Но дипломатия — лишь часть задачи. Власть необходимо подкреплять армией: управлять войсками на суше и флотом в море, защищать интересы империи и подавлять восстания.

Однако амбиции могут завести дальше простого служения. Трейлер намекает, что у игроков будет возможность бросить вызов самому императору и попытаться захватить всю полноту власти.

Выход Anno 117: Pax Romana назначен на 13 ноября 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.