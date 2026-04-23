Перенос ради качества: авторы Anno 117: Pax Romana отложили выход DLC из-за опасного бага

Ubisoft перенесла релиз дополнения «Prophecies of Ash» для Anno 117: Pax Romana — вместо запланированного выхода контент появится 30 апреля. Причина звучит серьёзно: обнаруженная ошибка может повредить сохранения игроков.

Такой перенос выглядит вынужденным, но оправданным. Баги, затрагивающие прогресс, — один из самых болезненных сценариев для любой стратегии, и их игнорирование могло бы обернуться куда большим репутационным ударом. На фоне недавних релизов, где проблемы исправляли уже «на ходу», решение взять паузу выглядит скорее здравым, чем слабым.

При этом бесплатный доступ к игре пока не отменён и должен стартовать 23 апреля. Если акция всё же состоится по плану, она может частично сгладить негатив от задержки и вернуть интерес к проекту.

Контекст у ситуации непростой: онлайн игры заметно просел с более чем 50 тысяч игроков на старте до 2–3 тысяч сейчас. В таких условиях «Prophecies of Ash» становится не просто новым контентом, а попыткой перезапуска интереса. Игрокам предложат освоение острова Цинис и правки баланса, включая изменения торговли и интерфейса.

Именно поэтому перенос — рискованный, но логичный шаг. Лучше потерять неделю, чем доверие аудитории. Теперь главный вопрос — сможет ли обновление действительно вернуть игроков, а не просто ненадолго оживить статистику.