Похоже, производственный бюджет Anno 117: Pax Romana составил чуть менее 23 млн евро

Компании редко публично раскрывают, во сколько им обходится создание их игр. Исключением не является и Ubisoft. Однако из данных властей Германии стала известна возможная стоимость разработки градостроителя Anno 117: Pax Romana.

На конференции Gamescom 2026 немецкие чиновники напомнили, что Anno 117: Pax Romana создавалась частично за счет государственных субсидий. В общей сложности власти выделили Ubisoft на игру 5,7 млн евро — по их данным, это должна быть ровно четверть производственного бюджета Anno 117: Pax Romana. Если все действительно так, то речь может идти о сумме в 22,79 млн евро.

Предполагается, что Anno 117: Pax Romana — самая дорогая игра, которую когда-либо софинансировали власти Германии.

Anno 117: Pax Romana вышла 13 ноября 2025-го на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая подписку Ubisoft+. Через несколько дней после этого Ubisoft похвасталась, что игра стала самой быстро продаваемой частью серии. В апреле 2026-го она объявила, что всего в Anno 117: Pax Romana сыграли 1,17 млн человек.