Разработчики Anno 117: Pax Romana раскрыли детали об изменениях в системе дипломатии

Разработчики экономической стратегии Anno 117: Pax Romana недавно провели стрим, на котором обсудили важные игровые механики. Благодаря полученной информации выяснилось, что дипломатия будет более «логичной», чем в той же Anno 1800.

По замыслу разработчиков, переговоры в Anno 117 строятся на том, чтобы убедить противников с помощью актуальных статистических данных. В игре будут иметь значение факторы, влияющие на конкурентов, а именно : сила экономики, размер провинций, почитаемые боги или армия. И чем больше статистика будет в пользу игрока, тем проще будет убедить противника. По сравнению с Anno 1800, где дипломатия основана на репутации, а результат переговоров зависит практически от случая, это существенное изменение. Улучшенная система в Anno 117 позволит игрокам лучше оценивать шансы и готовиться к улучшению отношений с персонажами

Кроме того, присутствующие в грядущей игре соглашения будут расширены несколькими вариантами. Так, можно будет заключить оборонительный союз (члены которого не будут воевать друг с другом), подчинить партнеров мирным путем или силой, а также начать войну путем вражды (избегая гражданских зданий и кораблей). Также в Anno 117 можно будет добавлять противников ИИ в текущий раунд в открытом окне дипломатии. Это позволит, например, заменить поверженного врага более сильным преемником, что повышает уровень сложности игры.

Помимо этого, разработчики познакомили игроков с 7 губернаторами с разным уровнем сложности (нормальный, продвинутый, ветеран): Таррагон, Дориан, Лиция Ма, Афр Иоргвин, Зара Ниту, Конкордия и Нефернеру.

Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября на ПК, PS5 и XSX/S.