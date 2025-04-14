Разработчики Anno 117: Pax Romana раскрыли процесс создания островов

В свежем блоге студия Ubisoft Mainz поделилась деталями работы над островами в Anno 117: Pax Romana. Старший левел-дизайнер Бьорн Фрехенхаузер рассказал, как команда улучшила процедурную генерацию ландшафта, текстурирование и дизайн локаций. По сравнению с Anno 1800, разработчики увеличили детализацию текстур, внедрили технологию displacement mapping для реалистичного рельефа и вдвое повысили максимальный уклон поверхности (с 12% до 24%), что позволило создавать более живописные и разнообразные острова.

От концепции до финальной полировки

Создание острова начинается с концепции: команда определяет его форму, размеры и ключевые точки (пляжи, месторождения, зоны для строительства). С помощью инструмента World Machine дизайнеры быстро генерируют 3D-прототипы, а затем дорабатывают их в редакторе Anno. После утверждения геймплейных параметров остров наполняют деталями — растительностью, скалами, водоемами и эффектами, используя как алгоритмические инструменты, так и ручную работу.

Что получится в итоге

Anno 117: Pax Romana предложит более реалистичный и детализированный мир, чем предыдущие части серии. Разработчики подчеркивают, что острова станут не просто платформой для строительства, а полноценными локациями с историческим антуражем и уникальными элементами.

Дата выхода Anno 117: Pax Romana пока что не анонсирована.