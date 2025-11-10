Релизный трейлер Anno 117: Pax Romana готовит игроков к управлению Римской империей

Ubisoft и студия Ubisoft Mainz представили релизный трейлер долгожданной исторической градостроительной стратегии Anno 117: Pax Romana. Игра выйдет 13 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, и уже привлекает внимание поклонников стратегий своим размахом и глубиной.

Трейлер показывает разнообразные подходы к управлению Римской империей. Игроки смогут сосредоточиться на военной мощи, создавая непреодолимую силу на суше и на море, или развивать эстетику, выстраивая изысканные здания в гармонии с духом эпохи. Важное место отведено и экономике: грамотное использование ресурсов и продуманная логистика помогут эффективно развивать города и укреплять влияние империи.

Особое внимание уделено культуре и развлечениям. Игроки смогут строить амфитеатры, проводить игры и романизировать завоёванные территории, превращая подчинённые земли в процветающие центры. Каждое решение влияет на развитие империи и открывает новые возможности для стратегического и культурного прогресса.

Anno 117: Pax Romana обещает стать достойным продолжением серии, сочетая классический градостроительный геймплей с исторической достоверностью и масштабом Римской империи, предоставляя игрокам полную свободу в построении собственной цивилизации.