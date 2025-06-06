Революция в древе открытий: Ubisoft поделилась свежими подробностями об Anno 117: Pax Romana

Ubisoft поделилась свежими подробностями об Anno 117: Pax Romana, и судя по ним, нас ждет заметная эволюция формулы, знакомой поклонникам градостроительной серии. Ключевым новшеством станет дерево открытий, которое вместе с новой системой знаний должно внести больше глубины и стратегического планирования в игровой процесс. Разработчики уверяют, что извлекли важные уроки из Anno 1800 — и теперь готовы к «небольшой революции».

Как и прежде, в центре внимания — управление экономикой, удовлетворение нужд населения и развитие города. Однако теперь продвижение в игре будет напрямую связано с интеллектуальным развитием общества. Знания, один из восьми атрибутов Pax Romana, станут основным ресурсом для открытия новых технологий и возможностей.

Игроки смогут накапливать знания за счёт инвестиций в образование. В этом помогут, например, Grammaticus — учебные заведения для плебеев, дающие бонусы ко всем постройкам поблизости. Интересный штрих: предметы роскоши, вроде письменных досок, станут важны для эквитов и повлияют на общий уровень образованности населения. При этом балансировать систему придётся осторожно: вино, к примеру, повышает настроение и уровень веры, но ослабляет эффективность образования.

Сердцем обновлённой системы станет дерево открытий, условно разделённое на три категории: экономическую, гражданскую и военную. В нём на старте доступно 150 открытий, каждое из которых потребует определённого количества очков знаний. Однако за одно прохождение разблокировать все будет невозможно, и игрокам придётся принимать осознанные решения — какую стратегию развития выбрать.

По словам разработчиков, такая структура позволит не перегружать игроков и сделает каждый выбор значимым. Например, если раньше в Anno 1800 такие здания, как ремонтный кран, просто открывались по ходу игры и могли остаться незамеченными, то теперь их получение станет результатом взвешенного решения. Это не только повысит осведомлённость игроков о возможностях, но и улучшит освоение новых механик.

Ubisoft подчёркивает, что дерево открытий не является обязательным для прохождения, но открывает широкие горизонты для оптимизации, расширения производства и получения преимущества над другими фракциями. Это особенно важно для тех, кто хочет выжать максимум из каждого прохождения.

Anno 117: Pax Romana выйдет в 2025 году на ПК, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.