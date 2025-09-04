ЧАТ ИГРЫ
Anno 117: Pax Romana 2025 г.
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.4 76 оценок

Снова случился Ubisoft: у демо-версии Anno 117: Pax Romana в Steam "смешанные" отзывы и всего 48% рейтинга

AceTheKing AceTheKing

2 сентября компания Ubisoft выпустила на PC демо-версию стратегии Anno 117: Pax Romana. В Steam демо-версия получила уже свыше 450 отзывов.

Игроки сильно раскритиковали демо-версию: по их мнению интерфейс в игре получился крайне неудобным для ПК и напоминает скорее мобильные игры. Кроме того, игроки ругают малое количество нововведений, необходимость установки Ubisoft Launcher и ограничение по времени в один час.

Многие игроки советуют не тратить время на скачивание игры ради всего одного часа. На данный момент у демо-версии "смешанные" отзывы - всего 48% обзоров положительные - она будет доступна до 16 сентября.

Релиз полной версии игры состоится 13 ноября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии: 5
JohnTornton

опять нытьё по фигне
интерфейс им не нравится
зато хавают китайские помои типа вуконга, где вообще отвратный интерфейс, на ура

9
digitalkid

Ну интерфейс да.. здания строятся из окошка запросов горожан, а не из меню строительства. Совсем поехавшие) А так в принципе всё тот же Анно, но любителям Рима зайдет.

Диагональные улицы прям добавили кста.

Vespasian1905

Диагональные улицы весьма топорные и успешно добавлялись модом в Anno1800. Вообще выглядит как рескин 1800, но хотя бы технологии добавили и убранные ранее (были в 1404) сухопутные сражения. При всём разочаровании в Manor Lords, улицы и поселения там смотрятся гораздо более интересно и живо, чем в Anno, и диагональные дорожки этого не изменили.

digitalkid Vespasian1905

Ну честно Анно всегда была немного примитивной. Но тут пока демка, к релизу наверняка поправят баги всякие с улицами. Даже не запомнил, что в 1800 не было сухопутных сражений.

1
mxorganic

Это всё из-за черного цезаря? Но лично мне он нравится с креветкой