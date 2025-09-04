Снова случился Ubisoft: у демо-версии Anno 117: Pax Romana в Steam "смешанные" отзывы и всего 48% рейтинга

2 сентября компания Ubisoft выпустила на PC демо-версию стратегии Anno 117: Pax Romana. В Steam демо-версия получила уже свыше 450 отзывов.

Игроки сильно раскритиковали демо-версию: по их мнению интерфейс в игре получился крайне неудобным для ПК и напоминает скорее мобильные игры. Кроме того, игроки ругают малое количество нововведений, необходимость установки Ubisoft Launcher и ограничение по времени в один час.

Многие игроки советуют не тратить время на скачивание игры ради всего одного часа. На данный момент у демо-версии "смешанные" отзывы - всего 48% обзоров положительные - она будет доступна до 16 сентября.

Релиз полной версии игры состоится 13 ноября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.