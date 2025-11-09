Стало известно точное время выхода и старт предзагрузки Anno 117: Pax Romana

Выход Anno 117: Pax Romana. Ubisoft поделилась важной информацией для тех, кто решил оформить предварительный заказ. Речь идёт о дате выхода игры и возможности ранней установки.

Предзагрузка доступна на всех платформах. Те, кто приобрел Anno 117 на консолях Xbox Series X/S, могут сделать это уже сейчас, в то время как игрокам, купившим стратегию на ПК и PS5, придётся подождать. Предзагрузка игры на ПК станет доступна в понедельник, 10 ноября, в 20:00 пМСК, а на PS5 — во вторник, 11 ноября, в 00:00 МСК.

Ubisoft также объявила точное время выхода Anno 117: Pax Romana. В России премьера состоится в полночь 12 ноября на консолях и спустя 2 часа на ПК..