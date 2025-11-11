Стратегия Anno 117: Pax Romana получает высокие оценки

На этой неделе состоится релиз новой стратегической игры от Ubisoft - Anno 117: Pax Romana. Здесь игрокам впервые в серии будет предоставлена возможность возвести величественную Римскую империю. Нужно будет строить города и укреплять влияние в римских провинциях, одновременно демонстрируя свои экономические, дипломатические и военные навыки.

По мере приближения релиза градостроительной стратегии в реальном времени Anno 117: Pax Romana начали появляться и первые рецензии от критиков. При этом большинство изданий положительно отзываются о новом проекте Ubisoft.

Так, рейтинги на OpenCritic в настоящее время находятся на отметке 84%. Отмечаются большая глубина игровых систем, увлекательная кампания и превосходная визуальная реализация. В то же время есть жалобы на разнообразные ошибки, на оптимизацию и на более качественный туториал, облегчающий новичкам знакомство с игрой.

Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября не только на ПК, но и на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.