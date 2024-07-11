Ubisoft объяснила, почему выбрала Римскую империю местом действия следующей Anno

Во время июньского шоу Ubisoft Forward была анонсирована новая часть серии Anno. Хотя французский издатель на данный момент весьма неохотно делится конкретной информацией о механике Pax Romana (заметим, что Ubisoft не публиковала никаких материалов из реального геймплея), он пытается повысить интерес к этой экономической стратегии дальнейшими интересными фактами.
Креативный директор Anno 117: Pax Romana Мануэль Рейнер рассказал, почему было решено развернуть действие стратегии в Римской империи. Причина проста — Ubisoft уже создавала части Anno, действие которых происходило в будущем и в относительно недавнем прошлом, поэтому на этот раз нужно было выбрать что-то более иное, то есть древние времена. Поклонники серии давно хотели управлять древними государствами, так что это тоже шанс для Ubisoft оправдать их ожидания.
Рим идеально подходит для Anno. Это увлекательная эпоха для стратегий и экономических игр. Это одна из самых известных империй, повлиявшая на нашу повседневную жизнь. Эта эпоха полна чудес архитектуры, политики, торговли, искусства и конфликтов, и эти темы актуальны и сегодня.
Более того, создатель Pax Romana заявил, что команда позаботится о мельчайших деталях, что сделает ее более захватывающей. Игрок сможет приблизить камеру настолько, чтобы увидеть детей, играющих на улице с собаками, и отдалить ее, чтобы полюбоваться захватывающими видами. Ubisoft предложит в новой Anno больше возможностей, чем в предыдущих частях серии, в том числе путем определения стартового региона (Лацио или Альбион).
Anno 117: Pax Romana выйдет в 2025 году на PS5, XSX/S и ПК.