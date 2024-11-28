Ubisoft подтвердила, что Anno 117 выйдет в Steam на релизе и показала новые скриншоты

Anno 117 сразу же выйдет в Steam, как подтвердила Ubisoft. У игры уже появилась страница, где вы, конечно, можете напрямую внести её в список желаний. Компания объявляла в финансовом отчёте в сентябре, что откажется от первоначально объявленной эксклюзивности Epic Store для своих игр.
Кроме того, были опубликованы первые пять настоящих скриншотов из игры. На сегодняшний день Ubisoft Mainz опубликовала только концепты. Разработчики также подчёркивают на скриншотах, что это ранняя версия игры, а не финальное качество.
Соответственно, информативность новых изображений ограничена; они показывают только разные ландшафтные панорамы двух ранее подтверждённых регионов — Альбиона и Лацио. Однако некоторые детали уже можно почерпнуть:
- Базовый вид ландшафта сразу напоминает Anno 1800. Как и ожидалось, это более развитая версия того же графического движка.
- Скриншот Альбиона фокусируется на болотистом ландшафте. Поэтому можно предположить, что осушение пустошей и топей станет центральным элементом игры для ваших поселений в Альбионе.
- В Альбионе можно увидеть туман. В любом случае, это графическое новшество по сравнению с Anno 1800, что, конечно же, поднимает вопрос о том, служат ли такие погодные эффекты только для добавления атмосферы или также оказывают влияние на игровой процесс.
- Если вы присмотритесь к Лацио, вы заметите фиолетовые поля. Вероятно, это лаванда, которую Ubisoft уже тизерила в первом арте Anno 117. Это может означать, что лаванда — это природный ресурс, который можно собирать напрямую, без необходимости создания специальных полей.
Не на долго их хватило. но попытка бунта была хорошая. хвалю.
Интересно, юбигеи и тут накосячат?
Тут без вопросов
ну как бы толку то? все равно будет - купите в стиме.. но потом логьтесь в юплей, качайте там, ограничения юплея. и играть через юплей.
единственная разница - купить в стиме.
Обожаю серию игр anno, но мало того, что мне не интересен период этой игры, так еще и поддерживать эту контору нет желания