Ubisoft подтвердила, что Anno 117 выйдет в Steam на релизе и показала новые скриншоты

Anno 117 сразу же выйдет в Steam, как подтвердила Ubisoft. У игры уже появилась страница, где вы, конечно, можете напрямую внести её в список желаний. Компания объявляла в финансовом отчёте в сентябре, что откажется от первоначально объявленной эксклюзивности Epic Store для своих игр.

Кроме того, были опубликованы первые пять настоящих скриншотов из игры. На сегодняшний день Ubisoft Mainz опубликовала только концепты. Разработчики также подчёркивают на скриншотах, что это ранняя версия игры, а не финальное качество.

Соответственно, информативность новых изображений ограничена; они показывают только разные ландшафтные панорамы двух ранее подтверждённых регионов — Альбиона и Лацио. Однако некоторые детали уже можно почерпнуть: