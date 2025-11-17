Ubisoft подтверждает использование ИИ в Anno 117: Pax Romana после обнаружения фанатами ошибок

Фанаты обвиняют Anno 117: Pax Romana в использовании иллюстрации, созданной ИИ. Издатель Ubisoft подтвердил это, заявив, что заменит изображение, которое задумывалось исключительно как заглушка и было обнаружено во время проверки.

На странице Anno 117: Pax Romana в Steam есть стандартное упоминание о том, что в игре есть контент, созданный ИИ, но фанаты всё равно жалуются на конечный результат.

Рассматриваемое изображение представляет собой скриншот, используемый во время загрузки, и, как вы можете видеть ниже, явно создано (полностью или частично) ИИ. Обведённые кружком фрагменты, особенно тот, что слева, определённо не созданы человеком.

В ответ на Kotaku Ubisoft заявила:

Это изображение находилось в процессе разработки и случайно проскочило через наш процесс проверки. Финальное изображение заменит текущую версию этого арта в предстоящем патче 1.3.



Anno 117: Pax Romana — наша самая амбициозная игра Anno на данный момент, поэтому мы собрали самую большую команду художников за всю историю серии. Чтобы воплотить этот уникальный проект в жизнь, они используют инструменты ИИ для итераций, прототипирования и исследования идей. Каждый элемент, который игроки видят в финальной версии игры, отражает мастерство, качество и творческое видение команды.

Однако изображение — не единственный элемент, созданный с помощью ИИ. Фанаты считают, что немецкий перевод текста был создан с помощью искусственного интеллекта. Более того, утверждается, что Ubisoft получила 6 миллионов евро в качестве немецкого культурного бонуса, и это «неуважительно по отношению к немецкому языку». Более того, об этих проблемах сообщалось два месяца назад, до выхода игры, и, похоже, они до сих пор сохраняются. Ubisoft пока не прокомментировала этот вопрос.