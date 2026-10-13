Ubisoft показала трейлер Dawn of the Delta для Anno 117: Pax Romana - масштабное DLC выйдет 5 ноября

Ubisoft представила дебютный трейлер Dawn of the Delta — третьего крупного дополнения для Anno 117: Pax Romana. Ролик демонстрирует главные нововведения расширения, которое выйдет 5 ноября 2026 года и перенесёт игроков в египетскую провинцию Аегиптус. По словам разработчиков из Ubisoft Mainz, это будет самое масштабное DLC для стратегии на сегодняшний день.

В центре дополнения окажется управление водными ресурсами. Игрокам предстоит учитывать разливы Нила и организовывать искусственное орошение полей, чтобы развивать сельское хозяйство. Новая провинция будет разделена на три климатические зоны, что добавит разнообразия в освоение территории и потребует адаптировать хозяйство к местным условиям.

Dawn of the Delta также расширит экономику и социальную структуру поселений. В игре появятся пять новых типов населения, включая земледельцев-молотильщиков, гончаров и романизированных писцов. Кроме того, разработчики добавят 27 новых товаров и ресурсов, а также 30 уникальных исследований.

Не останется без внимания и религия: игроки смогут взаимодействовать с местным пантеоном богов, среди которых подтверждена Исида. Защищать владения помогут новые боевые подразделения — элитные лучники и всадники на верблюдах.

Dawn of the Delta заметно расширит возможности развития империи, добавив новые экономические механики и военные инструменты. Насколько эти изменения повлияют на поздние этапы игры и помогут разнообразить эндгейм, станет понятно после выхода дополнения. Пока же трейлер даёт первое представление о том, что ждёт поклонников Anno 117: Pax Romana в ноябре.