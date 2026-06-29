Ubisoft показала трейлер дополнения The Hippodrome для Anno 117: Pax Romana и запустила творческий конкурс

Компания Ubisoft опубликовала первую часть трейлера грядущего крупного геймплейного расширения под названием The Hippodrome для градостроительной стратегии Anno 117: Pax Romana. Опубликованное видео официально подтверждает, что ключевой темой дополнения станут масштабные гонки на колесницах. Игрокам предстоит возвести в своих римских провинциях грандиозный Ипподром, прообразом для которого послужил знаменитый античный стадион Circus Maximus.

Постройка колоссальной арены потребует от губернаторов огромного количества ценных ресурсов, но взамен поднимет престиж поселения на невиданный уровень. Новое монументальное сооружение позволит не только развлекать граждан зрелищными заездами, но и привлекать в империю элитных специалистов со всех уголков цивилизованного мира.

Показ первой части трейлера также ознаменовал старт официального творческого конкурса для фанатов игры. Разработчики из студии Ubisoft Mainz предложили пользователям лично придумать название и логотип для вымышленного римского бренда или спонсора гоночной колесницы в стилистике вселенной Anno. Четыре лучшие работы победителей будут увековечены авторами и интегрированы во вторую часть этого трейлера. Если есть желание поучаствовать, то можно отправится предлагать свой бренд по следующей ссылке - конкурс.

Официальный релиз дополнения The Hippodrome запланирован на август 2026 года, и именно в день его выхода разработчики покажут итоговый ролик с фанатскими брендами. Прием конкурсных работ по электронной почте продлится до 8 июля, а имена счастливчиков будут объявлены жюри 17 июля.