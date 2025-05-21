Ubisoft показала второй геймплейный трейлер Anno 117: Pax Romana

Ubisoft Mainz представила новый геймплейный трейлер Anno 117: Pax Romana, действие которой разворачивается в Лациуме — историческом регионе Италии. Игроку предстоит взять на себя роль губернатора римской провинции и управлять всеми аспектами жизни своих подданных: от экономики до духовной жизни.

Ролик начинается с базовых элементов строительства — прокладки дорог и создания логистической цепочки. От инфраструктуры зависит эффективность доставки ресурсов, а чрезмерная вырубка лесов может привести к их нехватке. Стратегическое мышление важно и при размещении зданий: лавандовые поля повышают комфорт, а свинофермы — снижают его.

Среди повседневных рисков — пожары, которые могут вспыхнуть, если в городе нет пожарных станций. Сам губернатор — активный участник событий, он живёт в вилле в центре города, что подчеркивает его значимость.

С ростом поселения открываются новые возможности: строительство школ, бань и театров влияет на удовлетворённость граждан. Для развития торговли и обороны понадобится строить порты, защищать караваны и принимать сложные дипломатические решения.

Кроме того, каждый остров может выбрать своего бога-покровителя: Марс усилит армию, а Нептун ускорит флот. А за пределами Италии игроку предстоит принимать судьбоносные решения, например, в Альбионе — ассимилировать кельтов или сохранить их традиции.

Anno 117: Pax Romana выйдет в конце 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. А сегодня, 21 мая, разработчики проведут специальную трансляцию, посвящённую игре — быть может, нас ждёт раскрытие точной даты выхода.