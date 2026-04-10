Anno 117: Pax Romana 13.11.2025
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.4 138 оценок

Ubisoft представила дополнение Prophecies of Ash для Anno 117: Pax Romana

monk70

В рамках празднования Дня Анно мы узнали дату выхода Prophecies of Ash, первого DLC для стратегической игры Anno 117: Pax Romana. Согласно планам Ubisoft, дополнение выйдет в этом месяце, а именно 23 апреля для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Как указано в описании трейлера, Anno 117: Prophecies of Ash позволит вам «завладеть самым большим островом» — островом Чинис, на котором может разместиться новая столица Лациума, — создать новые производственные цепочки и «заслужить благосклонность Вулкана, бога кузнецов». Кроме того, вашему городу придётся «пережить четыре фазы опасного извержения вулкана».

