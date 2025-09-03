ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Anno 117: Pax Romana 2025 г.
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.3 74 оценки

Ubisoft представила новый трейлер Anno 117: Pax Romana с особенностями PC-версии игры

AceTheKing AceTheKing

Компания Ubisoft представила новый трейлер Anno 117: Pax Romana, который посвящён особенностям PC-версии стратегии.

В PC-версии будет поддержка HDR, ультрашироких мониторов, трассировки лучей и других улучшений, привычных для крупных мультиплатформенных релизов. Помимо этого, вчера в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect стала доступна временная демо-версия игры, которая будет доступна до 16 сентября.

Релиз игры состоится 13 ноября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

13
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Без русского сами пускай в это играют.

5
Юрий Пенкин

юбики без русского? не знал

Пользователь ВКонтакте

За 15 минут игры, ничего плохого про неё сказать не могу // Саша Семенов