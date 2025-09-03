Ubisoft представила новый трейлер Anno 117: Pax Romana с особенностями PC-версии игры

Компания Ubisoft представила новый трейлер Anno 117: Pax Romana, который посвящён особенностям PC-версии стратегии.

В PC-версии будет поддержка HDR, ультрашироких мониторов, трассировки лучей и других улучшений, привычных для крупных мультиплатформенных релизов. Помимо этого, вчера в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect стала доступна временная демо-версия игры, которая будет доступна до 16 сентября.

Релиз игры состоится 13 ноября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.