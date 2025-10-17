Ubisoft представила трейлер с подробным обзором геймплея Anno 117: Pax Romana и контента первого года

В преддверии релиза Anno 117: Pax Romana, который состоится 13 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, компания Ubisoft представила новый трейлер с подробным обзором игрового процесса. Видео раскрывает ключевые элементы кампании и контент-плана Year 1, который добавит три крупных дополнения.

В сюжетной кампании игрокам предстоит примерить роль римского губернатора — выбрать Маркуса или Марсию и управлять кельтским регионом, определяя судьбу его жителей. Можно будет либо строго насаждать римские традиции, либо попытаться объединить культуры, создавая уникальный синтез цивилизаций. Выбор протагониста повлияет на развитие истории и решения, доступные игроку.

Контент-пасс Year 1 включит три DLC:

Provinces of Ash — добавит остров Лацио с уникальными культурными событиями и активным вулканом;

The Hippodrome — представит грандиозную арену для гонок на колесницах и массовых праздников;

Dawn in the Delta — расширит карту, добавив новую провинцию у египетской границы и свежую культуру.

Ubisoft пока не раскрывает точный график выхода дополнений, но они будут распределены в течение первого года поддержки проекта. Anno 117 обещает стать самым масштабным и кинематографичным проектом в истории серии.