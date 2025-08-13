Ubisoft привезет демоверсию Anno 117: Pax Romana на gamescom

Ubisoft сообщила, что на Gamescom 2025 в Кельне будет доступен стенд, где можно будет оценить Anno 117: Pax Romana. Желающие смогут поиграть в грядущую игру во время панельных дискуссий, которые будут проходить каждый день начиная с четверга, 21 августа, и до воскресенья, 24 августа.

О том, какой именно фрагмент игры будет представлен на выставке, пока неизвестно. Разработчики лишь упомянули, что игроки смогут посетить как провинцию Лацио, так и кельтскую землю Альбион. Поклонники серии Anno наверняка также понимают, что игры, посвященные развитию поселений, очень трудоемки — поэтому короткая серия игр во время Gamescom может не удовлетворить их любопытство, а лишь еще больше разжечь аппетит.

Для участия не требуется предварительная регистрация, однако Ubisoft подчеркивает, что количество мест ограничено, поэтому нужно быть готовым к длительному ожиданию своей очереди.

Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.