В новом скриншоте Anno 117: Pax Romana увидели изменения в системе строительства дорог

Ubisoft неожиданно вызвала волну обсуждений среди фанатов серии Anno благодаря новому скриншоту из Anno 117: Pax Romana, опубликованному в социальной сети X. На изображении — живописный пейзаж и извилистая дорога, которая, казалось бы, не должна привлекать особого внимания. Однако поклонники обратили внимание на то, что дорога на скриншоте не соответствует привычной сетке строительства из предыдущих частей серии.

До сих пор дороги в играх Anno строились строго под прямым углом, что соответствовало общей стилистике градостроительного геймплея. Однако новый скриншот намекает на то, что Anno 117 может предложить гораздо больше свободы в проектировании дорог, возможно, позволяя создавать плавные и реалистичные извилистые маршруты.

Эти предположения подогревает и таинственное сообщение разработчиков:

17 января... какой подходящий день, чтобы сказать, что мы снова в пути! Куда она приведет? Что мы увидим по пути? Оставайтесь с нами!

Хотя фанаты скептически относятся к полной отмене дорожно-строительной сетки, как это сделано в Manor Lords, намёк на серьёзные изменения в этой области кажется всё более вероятным.

Anno 117: Pax Romana станет новым этапом в истории серии, предлагая игрокам окунуться в эпоху Древнего Рима. Игра может выйти в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S, однако точная дата релиза пока неизвестна.