В сети заметили скриншот ранней сборки Anno 117 Pax Romana

Фанаты серии Anno на Reddit обнаружили скриншот ранней сборки Anno 117 Pax Romana, который был случайно опубликован на официальном сайте Anno Union.
На изображении представлен панорамный вид на большой прибрежный город с его основными достопримечательностями и жилыми домами. Уникальный ракурс города, запечатлённый на скриншоте, наводит на мысль о возможном появлении в Anno 117 новых игровых механик.
Напомним, что Ubisoft анонсировала Anno 117 Pax Romana во время последнего шоукейса Ubisoft Forward, показав лишь кинематографический трейлер без демонстрации геймплея.
Многие фанаты серии были разочарованы отсутствием геймплейных кадров Anno 117 Pax Romana, а сам Ubisoft Forward в целом получил неоднозначные отзывы.
На данный момент, помимо концепт-артов на сайте Anno Union, информации об игре практически нет. Anno 117 Pax Romana перенесет игроков в Римскую империю, где им предстоит взять на себя роль правителя и развивать провинции, делая значимый выбор, влияющий на ход игры.
Последняя игра в серии Anno, Anno 1800, посвящённая эпохе промышленной революции, вышла в 2019 году и была хорошо встречена игроками и критиками.
Anno 117 Pax Romana ожидается к релизу в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата релиза пока не объявлена.
Как не крути цикл столетий серии будет пройден )
Вау дорги наискосок, а не только под 90 градусов
красота то какая....