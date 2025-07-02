"Война - это дорого": авторы Anno 117: Pax Romana раскрыли ещё больше подробностей о боевых действиях

Чем ближе релиз исторической стратегии Anno 117: Pax Romana, тем яснее становится, насколько дорогостоящей окажется дорога к победе. В свежем блоге разработчики из Ubisoft поделились новыми подробностями о военной системе игры, где каждая битва — это не только вопрос тактики, но и испытание для вашей экономики.

Игрокам предстоит управлять не только армией, но и цепочками поставок, инфраструктурой и логистикой. Морской флот выполняет двойную роль: перевозит наземные войска и поддерживает их в бою, применяя катапульты и лучников на башнях. Однако корабли будут медлительными и ограниченными в радиусе действия, поэтому без взаимодействия с пехотой победа маловероятна.

На суше игроки смогут задействовать пехоту, кавалерию, стрелков и артиллерию. Для каждой категории предусмотрены отдельные здания и производственные цепочки: от легионеров до копейщиков auxilia. Успех зависит от грамотной компоновки отрядов: разные войска эффективны против определённых типов врагов.

ля развития войск предусмотрена древо открытий, позволяющие разблокировать новые юниты. Города можно будет укреплять: частоколы, стены и сторожевые башни заметно усложнят вторжение врагов.

Но у победы есть цена. Война требует постоянного производства еды, одежды и снаряжения. Снижение рабочей силы подрывает боеспособность армии. Без крепкой экономики ваше завоевание Рима закончится раньше, чем начнётся.

Anno 117: Pax Romana выходит 13 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.