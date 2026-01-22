ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Anno 1800 16.04.2019
Стратегия, Экономика, Строительство
8.9 1 057 оценок

voices38 выпустил исправление для взлома Denuvo в Anno 1800

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске исправления для своего недавнего взлома защиты Denuvo в стратегии Anno 1800 от компании Ubisoft.

По словам voices38, в этой игре использовались кастомные обработчики Denuvo, которые старые инструменты не обрабатывали должным образом, что вызывало вылеты на некоторых системах. Этот метод защиты он назвал "таким скучным".

voices38 была взломана актуальная версия игры со всеми DLC.

32
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Red Salamandra

Красавчик Voices38.

16
Newworld_DESTROYER

А как на счет того чтобы взломать нормальную игру?

14
ОгурчикЮрец

Игра нормальная. Попробуй хоть, а не только в стрелялочки играть.

9
agula98

А как насчет того,что бы выучить реверс инженеринг и самому взломать что надо а не ныть в инете?

8
Беккер5443 ОгурчикЮрец

Чесно стратегия так себе сорри.

1
HITMAN 5

Даёшь Atomic Heart

13
BattleEffect

щас зачем, надо когда выйдет последнее дополнение

4
Barred

Не понял общего восторга. Средненькая игра, разве что декорации прикольные для нашего жителя. Утомила меня уже через несколько часов однообразного геймплея, но до конца дошел. Для длц пока не созрел.
Хотя тут конечно вкусовщина.

12
Ник Добрый Barred

Данный маестро взламывает игры по порядку, а именно по дате выхода! Ему пох на популярность игры, он взломает их все, но по порядку! Он художник и так видит!

5
R01Adil

Хотелось бы чтоб мафию взломал, но видимо это произойдёт только через несколько месяцев

7
Great-heartedElio

сдалась тебе эта мафия, это же полное гoвно

6
алексей8888

Молоток !

4
Ник Добрый

Да мой герой, ты лучший!

3
Беккер5443

МК 1 ломай блин 😡😡😡😡😡😡😡

2
askazanov

Молодец

1
Комментарий удален
Ник Добрый

Нах эту чсв шаболду! Он взламывает по дате выхода игры! Посмотри, даты выхода игр и увидишь следующий взлом!

5
SharpYork Ник Добрый

Посмотри на даты выхода и просвети тогда что там следующее? Он взламывает всякий кал, и даты выхода тут не при чем, он пропускает крупные релизы так как боится что ему прилетит повесточка в суд от крупных издателей. Единственное крупное что он взломал Мертвый дед и то после того как взломал другой хакер

3
Ник Добрый SharpYork

Парень руку набивает и до крупных релизов дойдет время!

3