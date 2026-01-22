voices38 выпустил исправление для взлома Denuvo в Anno 1800

Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске исправления для своего недавнего взлома защиты Denuvo в стратегии Anno 1800 от компании Ubisoft.
По словам voices38, в этой игре использовались кастомные обработчики Denuvo, которые старые инструменты не обрабатывали должным образом, что вызывало вылеты на некоторых системах. Этот метод защиты он назвал "таким скучным".
voices38 была взломана актуальная версия игры со всеми DLC.
Красавчик Voices38.
А как на счет того чтобы взломать нормальную игру?
Игра нормальная. Попробуй хоть, а не только в стрелялочки играть.
А как насчет того,что бы выучить реверс инженеринг и самому взломать что надо а не ныть в инете?
Чесно стратегия так себе сорри.
Даёшь Atomic Heart
щас зачем, надо когда выйдет последнее дополнение
Не понял общего восторга. Средненькая игра, разве что декорации прикольные для нашего жителя. Утомила меня уже через несколько часов однообразного геймплея, но до конца дошел. Для длц пока не созрел.
Хотя тут конечно вкусовщина.
Данный маестро взламывает игры по порядку, а именно по дате выхода! Ему пох на популярность игры, он взломает их все, но по порядку! Он художник и так видит!
Хотелось бы чтоб мафию взломал, но видимо это произойдёт только через несколько месяцев
сдалась тебе эта мафия, это же полное гoвно
Молоток !
Да мой герой, ты лучший!
МК 1 ломай блин 😡😡😡😡😡😡😡
Молодец
Нах эту чсв шаболду! Он взламывает по дате выхода игры! Посмотри, даты выхода игр и увидишь следующий взлом!
Посмотри на даты выхода и просвети тогда что там следующее? Он взламывает всякий кал, и даты выхода тут не при чем, он пропускает крупные релизы так как боится что ему прилетит повесточка в суд от крупных издателей. Единственное крупное что он взломал Мертвый дед и то после того как взломал другой хакер
Парень руку набивает и до крупных релизов дойдет время!