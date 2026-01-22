voices38 выпустил исправление для взлома Denuvo в Anno 1800

Сегодня взломщик voices38 сообщил о выпуске исправления для своего недавнего взлома защиты Denuvo в стратегии Anno 1800 от компании Ubisoft.

По словам voices38, в этой игре использовались кастомные обработчики Denuvo, которые старые инструменты не обрабатывали должным образом, что вызывало вылеты на некоторых системах. Этот метод защиты он назвал "таким скучным".

voices38 была взломана актуальная версия игры со всеми DLC.