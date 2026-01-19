voices38 взломал Denuvo в актуальной версии Anno 1800 со всеми DLC

Сегодня voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в актуальной версии стратегии Anno 1800 от компании Ubisoft.
Ранее игра уже была взломана EMPRESS, однако с тех пор для стратегии вышло ещё несколько сезонов дополнений, а так же ряд крупных обновлений. Кроме того, предыдущий взлом имел проблемы с совместимостью с последними версиями Windows - взлом от voices38 должен без проблем работать на всех версиях Windows и Linux.
Таким образом, благодаря voices38, теперь пираты получат полностью законченную версию игры.
Честно говоря voices38 занимается ху.той, он должен и обязан взламывать актуальные игры начиная с 2020года и заканчивается 2025 годом, но вместо этого он взламывает игры которые уже давно взломали, поэтому я уже не жду взлома Need for Speed Unbound от этого прощелыги и шарлатана voices38, быстрее ЕАрасты уберут защиту Denuvo с Need for Speed Unbound, чем voices38 взломает Need for Speed Unbound, а жаль у меня были надежды на этого прощелыгу voices38, ноо увы надежду он не оправдывает!!!
Никому он ничего не должен.А так в целом согласен чепуху взламывает. Факт. Так легендой не станешь.
Вот тут ты не прав, коль назвался ты Хакером и Взломщиком игры, так будь добр и любезен взламывать актуальные игры, а не взламывать игры которые уже взломали до тебя, вот так вот, это тоже самое "Обрюхатил молодую Студентку по пьяни, так будь добр и любезен взять на себя ответственность и жениться на ней, а не бегать по всей России и скрываться от Алиментов" вот так вот, ненавижу я людей которые себя бьют в грудь и говорят что они Герои, а на самом деле они пустозвоны с руками из жопы, сказал А говори Б, как говориться "Слово не Воробей, вылетит не поймаешь"
Обязан?? А ты ему хоть, копеечку занес? Или только ждёшь от него результат? Почему он должен знать, какого то, "UnwaveringGlenn" что бы угодить ему?
Где он кричал, и верещал что он мега хакер, и что он все будет ломать, на раз?
Серьезно? Ноунейм игра 7летней давности😂😂
чел, ну ты попробуй направить свои силы во что нибудь стоящее плиз. грамазеки сидят, новые релизы по настоящему стоящих игр только понюхать можно
давай сеперейт вейс уже сделай по братски, нам нищукам за аду хочеца погамать
стоящее что например? лично у меня появилось время я тупо купил активашки по 20-30р и поиграл во всем интересные не новинки) а вы ждите)
Анно далеко не ноунейм, но да игра старая и там полное издание за копейки щас продается.
Ждем дальше...
Ещё одна никому ненужная чепуха взломана. Молодец войс, так держать 💪
Игра как раз очень интересная, хоть бы попробовал.
А ну свой идеальный список покажи, что бы "voices38" пахал ради тебя.
Ну, кому это нравится, то поздравляем🤝
Прикольно, хотя уже прошёл. Я что-то и не знал что она была взломана, купил по скидке, давненько.
Вот новую часть, хотел бы попробовать. (дорого покупать, + не на столько нравится)
Хотя, была взломана, значит уже было от чего отталкиваться.
Ждём, патч и Ubisoft. Обновят дуньку.
Молодец!!!
Мне плевать на это хакера, ну просто в шоке от народа, не хотите, не качайте и просто забудьте про него, ждите чудо хакера, который по вашему желанию, будет ломать игры за день.
Ну или за время ожидания, (годы ожидания) можно накопить на игру и купить по скидке... Даже 90% скидки дорого для вас, я в шоке.
Пускай ломает что хочет, и не кому, он НИ ЧЕГО не должен.
Если вы боитесь, этого бреда что у вас заберут игру, та ни кто у вас ее не заберёт. (да знаю что типа она не ваша и все такое) Годы пройдёт, пока кто-то задумает забрать игру и пока вроде 1 или 2 компании такое делало. Так вы же купите игру, которую ждёте по скидке и уже пройдёте ее сотню раз.
Ждём дальше... от него полноценного взлома "атомного сердца", либо обитель зла 4 длс с Адой.