voices38 взломал Denuvo в актуальной версии Anno 1800 со всеми DLC

Сегодня voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в актуальной версии стратегии Anno 1800 от компании Ubisoft.

Ранее игра уже была взломана EMPRESS, однако с тех пор для стратегии вышло ещё несколько сезонов дополнений, а так же ряд крупных обновлений. Кроме того, предыдущий взлом имел проблемы с совместимостью с последними версиями Windows - взлом от voices38 должен без проблем работать на всех версиях Windows и Linux.

Таким образом, благодаря voices38, теперь пираты получат полностью законченную версию игры.