RUNE взломали защиту Denuvo в последней версии Anno 2205 с дополнением Frontiers

Группа RUNE сообщила о взломе ещё одной игры с защитой Denuvo: на этот раз группа взломщиков взломала последнюю версию стратегии Anno 2205 от Ubisoft.

Несмотря на то, что игра изначально вышла в 2015 году без защиты, со временем Ubisoft добавила защиту Denuvo в игру, из-за чего финальное дополнение Frontiers долгие годы оставалось невзломанным. Anno 2205 в своё время стала одной из первых, в которой французский издатель начал применять защиту Denuvo для своих проектов.

Это уже второй взлом Denuvo от группы: в предыдущий раз RUNE взломали Burnout Paradise Remastered. Остаётся надеяться, что группа со временем сможет освоить взлом более новых версий австрийской защиты.