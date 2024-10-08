RUNE взломали защиту Denuvo в последней версии Anno 2205 с дополнением Frontiers

Группа RUNE сообщила о взломе ещё одной игры с защитой Denuvo: на этот раз группа взломщиков взломала последнюю версию стратегии Anno 2205 от Ubisoft.
Несмотря на то, что игра изначально вышла в 2015 году без защиты, со временем Ubisoft добавила защиту Denuvo в игру, из-за чего финальное дополнение Frontiers долгие годы оставалось невзломанным. Anno 2205 в своё время стала одной из первых, в которой французский издатель начал применять защиту Denuvo для своих проектов.
Это уже второй взлом Denuvo от группы: в предыдущий раз RUNE взломали Burnout Paradise Remastered. Остаётся надеяться, что группа со временем сможет освоить взлом более новых версий австрийской защиты.
Судя с какой интенсивностью они хоть что-то ломают, времени им понадобится очень много, а что касается взломов вскоре после релизов так об этом вообще думать не придется весьма долго, это так без иллюзий))
Когда взломают Герои меча и магии 6 так, чтобы Оружие Династии стало доступным?
Ждём Анно1800 со всеми обновлениями. // Александр Дельтазавр
1800 скачиваешь и анлокером открываешь все ДЛС, но у меня купленная 1800я и часть ДЛС, до определенных событий, остальные анлокал // Александр Гусев
на пиратке анлок не работает, тоесть базовую версию купить придеться
Уже давно полное издание на трекерах) Anno 1800 - Complete Edition
только это не полная игра - нет 4 сезона и длс с боевыми дережаблями, туристическим отелем и небоскрёбами, а ну и авиа почты нет. короче в комплит эдишин не хватает около 25% контента
Ого, сколько нового понакидали. Опять я от жизни отстал...
С другой стороны, я и трех-четырех летней давности репак не осилил, настолько много там всего, куда уж больше.
Ждём и надеемся, что смогут ломать и более новые версии защиты
Ну почему опять не Dead Space 😭
Как вы достали! на плати ру 100 рублей он стоит ровно 100 РУБЛЕЙ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВАША?
потому что сам взломай уже и не ной типа озвучка вышла а сам офку за 100р взять не можешь ну жди
Вы странные , я в лицухи не играю , офка это лицуха, хотя ради исключения я её купил и прошёл но теперь надо пиратскую что б нормально поиграть
Странный тут только ты... не какой разницы не вижу.
фпс у тебя от этого больше не станет
ну ладно, может наловчатся и взломают, что то более путное
Да уж // Денис Лежепеков
Ясно понятно, очередное древнее г*вно, но ок, пусть продолжают, может как-нить до Персон доберутся...
Пчел , есть же подписка на хbox на 1 год за 300р, сиди играй
Молодцы. Ломать тех, кто блокирует игры это благо.
щас все пацаны ждут взлом дед спейс !
Очень круто что взломали игру практически десятилетней давности, все желающие в нее поиграть, уже давно поиграли и давным-давно забыли. Теперь осталось еще лет 10+ подождать и возможно взломают самые желаемые игры: Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Black Myth: Wukong, Dead Space Remake, Dragon's Dogma 2, Hi-Fi Rush, Mortal Kombat 1, Sniper Elite 5, Star Wars Outlaws и тд. Мда……….
а какова года?чтоб знать какую защиту они только могут ломать вернее версию // Андрей Павлов
2015 вродь
2016
2015 год // Александр Лепёшкин
В данном случае год не показатель, ибо ранее они взломали Burnout 2018 года.
Ну там старая защита она проще взламывается, новую никто не смог взломать кроме пропавшей empress.
какая версия была?
дед с пейс бы еще
Я и не знал что по произведениям Стивена Кинга есть игры
xD
минусуют не читавшие :D
Вот когда Dead Space Remake взломают - тогда и приходите :)
Эх, опять старье. Эти на старых тренируются. Делюжнал пропал, так и не взломав ни одной новой игры. Какой-то третий вообще спортсимы раз пару лет взламывает...
О высшие пираты, уважение
Такое ток пиратить
Атомик харт бы
Курсы бы по взлому дерьмуво для чайников!
где снипер елите 5
Там где и должен быть, на игровой мусорке, как и все части треша
Прошел все части и в том числе 5 со всеми длс, все части огонь
Если возможность было самый ожидаемый взлом Assassin's Creed Mirage для юбика
как фанат серии скажу - нечего там ждать, офлан активашку прошёл, это даже не ориджин, даже не вальгала и уж тем более не классика. Просто проходняк.
anno и ранее то была игруля не первой величины а потом и вовсе скатилась и в космоц полетела як мусoр космический 🤌
Ты по ходу сегодня решил побить какой то рекорд, засрать всё своими комментами
в 1800 поиграй лучший на данный момет градострой впринципе
согласен, хоть и не люблю стратегии, в 1800 залип на месяц без отрыва.