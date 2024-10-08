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Anno 2205 03.11.2015
Стратегия, Экономика, Строительство, Космос
8.4 722 оценки

RUNE взломали защиту Denuvo в последней версии Anno 2205 с дополнением Frontiers

AceTheKing
Новости

Группа RUNE сообщила о взломе ещё одной игры с защитой Denuvo: на этот раз группа взломщиков взломала последнюю версию стратегии Anno 2205 от Ubisoft.

Несмотря на то, что игра изначально вышла в 2015 году без защиты, со временем Ubisoft добавила защиту Denuvo в игру, из-за чего финальное дополнение Frontiers долгие годы оставалось невзломанным. Anno 2205 в своё время стала одной из первых, в которой французский издатель начал применять защиту Denuvo для своих проектов.

Это уже второй взлом Denuvo от группы: в предыдущий раз RUNE взломали Burnout Paradise Remastered. Остаётся надеяться, что группа со временем сможет освоить взлом более новых версий австрийской защиты.

92
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
Goodvini

Судя с какой интенсивностью они хоть что-то ломают, времени им понадобится очень много, а что касается взломов вскоре после релизов так об этом вообще думать не придется весьма долго, это так без иллюзий))

20
Gorgonopsis

Когда взломают Герои меча и магии 6 так, чтобы Оружие Династии стало доступным?

1
KeylessHarris
19
Пользователь ВКонтакте

Ждём Анно1800 со всеми обновлениями. // Александр Дельтазавр

7
Пользователь ВКонтакте

1800 скачиваешь и анлокером открываешь все ДЛС, но у меня купленная 1800я и часть ДЛС, до определенных событий, остальные анлокал // Александр Гусев

0
Sevasibor Пользователь ВКонтакте

на пиратке анлок не работает, тоесть базовую версию купить придеться

1
koiiimap1988

Уже давно полное издание на трекерах) Anno 1800 - Complete Edition

0
База Базович koiiimap1988

только это не полная игра - нет 4 сезона и длс с боевыми дережаблями, туристическим отелем и небоскрёбами, а ну и авиа почты нет. короче в комплит эдишин не хватает около 25% контента

1
xawoca База Базович

Ого, сколько нового понакидали. Опять я от жизни отстал...
С другой стороны, я и трех-четырех летней давности репак не осилил, настолько много там всего, куда уж больше.

0
666ANUBIS666

Ждём и надеемся, что смогут ломать и более новые версии защиты

7
Ильич Ильич

Ну почему опять не Dead Space 😭

6
csander2025

Как вы достали! на плати ру 100 рублей он стоит ровно 100 РУБЛЕЙ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВАША?

-28
darkevil555

потому что сам взломай уже и не ной типа озвучка вышла а сам офку за 100р взять не можешь ну жди

-23
Ильич Ильич csander2025

Вы странные , я в лицухи не играю , офка это лицуха, хотя ради исключения я её купил и прошёл но теперь надо пиратскую что б нормально поиграть

-6
csander2025 Ильич Ильич

Странный тут только ты... не какой разницы не вижу.

-3
Кирилл Бледный228 Ильич Ильич

фпс у тебя от этого больше не станет

1
Темный-Властелин

ну ладно, может наловчатся и взломают, что то более путное

4
Пользователь ВКонтакте

Да уж // Денис Лежепеков

3
LethalApple

Ясно понятно, очередное древнее г*вно, но ок, пусть продолжают, может как-нить до Персон доберутся...

3
OneTweak

Пчел , есть же подписка на хbox на 1 год за 300р, сиди играй

0
Кей Овальд

Молодцы. Ломать тех, кто блокирует игры это благо.

2
Аналиус

щас все пацаны ждут взлом дед спейс !

2
HitHandzo

Очень круто что взломали игру практически десятилетней давности, все желающие в нее поиграть, уже давно поиграли и давным-давно забыли. Теперь осталось еще лет 10+ подождать и возможно взломают самые желаемые игры: Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Black Myth: Wukong, Dead Space Remake, Dragon's Dogma 2, Hi-Fi Rush, Mortal Kombat 1, Sniper Elite 5, Star Wars Outlaws и тд. Мда……….

2
Пользователь ВКонтакте

а какова года?чтоб знать какую защиту они только могут ломать вернее версию // Андрей Павлов

1
TastelessGerman

2015 вродь

1
OdinTakoyOdin

2016

1
Пользователь ВКонтакте

2015 год // Александр Лепёшкин

0
AceTheKing

В данном случае год не показатель, ибо ранее они взломали Burnout 2018 года.

0
kotasha AceTheKing

Ну там старая защита она проще взламывается, новую никто не смог взломать кроме пропавшей empress.

1
darkevil555

какая версия была?

1
anzip

дед с пейс бы еще

1
Satana Mogila

Я и не знал что по произведениям Стивена Кинга есть игры

0
База Базович

xD
минусуют не читавшие :D

0
Romanchek

Вот когда Dead Space Remake взломают - тогда и приходите :)

0
Бенедикт Вольфрамович

Эх, опять старье. Эти на старых тренируются. Делюжнал пропал, так и не взломав ни одной новой игры. Какой-то третий вообще спортсимы раз пару лет взламывает...

0
ilya6969

О высшие пираты, уважение

Такое ток пиратить

0
vfa19

Атомик харт бы

0
vfa19

Курсы бы по взлому дерьмуво для чайников!

0
SkyraX

где снипер елите 5

-1
Universe of Knowledge

Там где и должен быть, на игровой мусорке, как и все части треша

6
Лидер X Universe of Knowledge

Прошел все части и в том числе 5 со всеми длс, все части огонь

-2
TSoft

Если возможность было самый ожидаемый взлом Assassin's Creed Mirage для юбика

-5
База Базович

как фанат серии скажу - нечего там ждать, офлан активашку прошёл, это даже не ориджин, даже не вальгала и уж тем более не классика. Просто проходняк.

4
Wolfenstein

anno и ранее то была игруля не первой величины а потом и вовсе скатилась и в космоц полетела як мусoр космический 🤌

-13
Unicorling

Ты по ходу сегодня решил побить какой то рекорд, засрать всё своими комментами

3
Sevasibor

в 1800 поиграй лучший на данный момет градострой впринципе

3
База Базович Sevasibor

согласен, хоть и не люблю стратегии, в 1800 залип на месяц без отрыва.

0