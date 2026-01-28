Для киберпанк-экшена ANNO: Mutationem вышло крупное обновление с режимом Boss Rogue

Издательство Lightning Games совместно со студией ThinkingStars выпустило масштабный апдейт для своего приключенческого экшена ANNO: Mutationem. Патч добавляет в игру новый контент, вносит изменения в настройки сложности и улучшает техническое состояние проекта.

Ключевым нововведением стал режим под названием Boss Rogue. Он представляет собой вариацию классической битвы с боссами, но с добавлением элементов жанра roguelite. Доступ к этому испытанию открывается автоматически для всех игроков, которые завершили основную сюжетную линию. Пользователям предстоит вновь сразиться с мутантами и главными противниками игры, полагаясь не только на боевые навыки, но и на стратегическое планирование.

Помимо нового режима разработчики разблокировали возможность выбора Высокой сложности с самого начала прохождения. Ранее эта опция была недоступна при первом запуске. Также для пользователей сервиса Steam были официально выпущены коллекционные карточки. Владельцы компьютеров от Apple получили нативную версию игры для Mac.

Техническая часть проекта также подверглась доработке. Авторы обновили бэкенд движка для повышения общей стабильности и оптимизировали работу мини-игр. Была увеличена скорость загрузки сцен в некоторых локациях, а задержка ввода при игре с геймпада была уменьшена для обеспечения более быстрого отклика.

Напомним, что недавно общие продажи ANNO: Mutationem превысили отметку в 350 тысяч копий. Игра доступна на консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и на ПК. С 28 января проект также стал частью библиотеки сервиса Game Pass.