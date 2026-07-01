ANOMALITH получила сюжетный трейлер: хоррор с аномалиями и музыкой композитора Elden Ring выйдет 29 октября

Издатель FuRyu и разработчик Winning Entertainment Group представили официальный сюжетный трейлер ANOMALITH — шутера от третьего лица с элементами survival horror и выживания. Одновременно авторы подтвердили дату релиза: игра выйдет 29 октября на PlayStation 5, Switch 2 и PC (Steam).

События ANOMALITH разворачиваются в альтернативной версии XX века, где человечество столкнулось с загадочными пространственными разломами, известными как «Иные миры». Игрокам предстоит взять на себя роль следователя Реоны Минадзуки, которая пробуждается после десяти лет сна внутри аномалии «Саркофаг» и получает способность чувствовать присутствие Иных миров. Вместе с союзниками она пытается раскрыть происхождение катастрофы и спасти близкого человека.

Разработчики делают ставку на сочетание напряжённых перестрелок, исследования необычных локаций и управления ресурсами. Игрокам предстоит изучать искажённые пространства — от квартир с перевёрнутой гравитацией до бесконечных поездов, следить за запасами снаряжения и использовать систему «получеловека», позволяющую получать и усиливать способности, заимствованные у самих аномалий.

Отдельное внимание уделено кастомизации. В игре будет представлен широкий выбор оружия, модификаций, экипировки и артефактов, а также более 300 косметических предметов для настройки внешности главной героини.

За сюжет отвечает Ромео Танака, известный по Stella of the End и Humanity Has Declined, дизайном персонажей занимается художник MON, а музыку пишет Юка Китамура — композитор Elden Ring, Sekiro, Bloodborne и Dark Souls III. Такой состав авторов делает ANOMALITH одним из самых любопытных новых проектов FuRyu для поклонников атмосферных экшенов с элементами survival horror.